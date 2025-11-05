Colère à Gabès : de nouveaux cas d’asphyxie parmi les élèves de Chott Essalem

À Gabès, la situation environnementale continue de susciter l’indignation et la peur après de nouveaux cas d’asphyxie enregistrés, ce mercredi 5 novembre 2025, parmi les élèves de l’école de Chott Essalem.

Une vidéo diffusée par le mouvement Stop Pollution montre des enfants en détresse respiratoire, rappelant la gravité d’un problème qui persiste malgré les alertes répétées. Cet incident survient quelques semaines seulement après la grande marche citoyenne du 21 octobre, soutenue par une grève générale, durant laquelle les habitants avaient exigé des actions urgentes face à la pollution industrielle. Les promesses étant restées sans suite, la colère monte à nouveau : parents et associations dénoncent l’inaction des autorités et envisagent désormais des formes de protestation plus fermes.

Le mouvement Stop Pollution réaffirme pour sa part sa demande principale — le démantèlement des unités du Groupe chimique tunisien (GCT) — accusées de dégrader la santé publique et de rendre invivable le quotidien des habitants de Chott Essalem et des zones avoisinantes.