Métlaoui : la CPG finance la rénovation de la piscine municipale pour 4,9 millions de dinars

La Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) prévoit d’atteindre une production de 4 millions de tonnes de phosphate commercial d’ici la fin de l’année, a annoncé son PDG, Abdelkader Amidi.

En parallèle, l’entreprise a conclu un accord de partenariat avec la municipalité de Métlaoui pour financer la réhabilitation de la piscine municipale, un projet à l’arrêt depuis 2018.

Estimée à 4,9 millions de dinars, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de la CPG et vise à redonner vie à une infrastructure sportive emblématique, au bénéfice des habitants de la région.