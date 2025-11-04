Horreur en France : un Tunisien tué à coups de sabre par son fils !

Un drame familial a secoué la commune de Montsarto, dans le département des Alpes-Maritimes, au sud de la France. Un homme d’origine tunisienne a tragiquement perdu la vie, tué à coups de machette par son propre fils au sein du domicile familial, à la suite d’un violent différend.

Selon les premières informations recueillies auprès des voisins et de proches de la famille, le suspect, âgé d’environ 28 ans, souffrirait de troubles psychologiques. L’intervention des secours n’a malheureusement pas permis de sauver la victime, décédée sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui a profondément choqué le voisinage.