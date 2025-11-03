Grève dans le secteur bancaire : un taux de réussite estimé à 80 % selon la Fédération

Le secrétaire général de la Fédération générale des banques, des établissements financiers et des compagnies d’assurances, Ahmed Jaziri, a annoncé ce lundi que la grève observée dans le secteur bancaire devrait connaître un taux de réussite estimé à 80 %.

Dans une déclaration accordée à la radio Jawhara FM, il a précisé que le mouvement touche l’ensemble des services bancaires. Jaziri a toutefois laissé la porte ouverte à une issue favorable, soulignant que l’ouverture d’un dialogue et la reprise des négociations avec le Conseil bancaire et financier pourraient conduire à la levée de la grève prévue pour aujourd’hui et demain.