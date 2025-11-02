Tunisie : Prévisions météo du dimanche 2 novembre 2025

Selon l’Institut national de la météorologie, le temps de ce dimanche 2 novembre sera marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions. Ces nuages deviendront progressivement plus denses en fin de journée, notamment au nord et sur les hauteurs, où des pluies éparses et parfois orageuses sont attendues, surtout sur les zones côtières du nord durant la nuit.

Les températures resteront globalement stables, avec des maximales comprises entre 24 et 29°C, et autour de 22°C sur les hauteurs.

Le vent, de secteur est, soufflera de faible à modéré, avant de se renforcer en fin de journée dans la région de Serrat.

La mer sera peu agitée dans un premier temps, puis deviendra agitée à très agitée en soirée au nord.