Nabeul : La brigade antistupéfiants intercepte une importante cargaison de psychotropes

Lors d’une opération menée samedi soir, la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Nabeul a intercepté une importante cargaison de comprimés psychotropes, neutralisant ainsi une tentative de trafic interrégional.

La marchandise, soigneusement dissimulée dans une caisse en plastique transportée sur une moto en provenance d’une région du centre du pays, a été découverte au niveau de la route nationale n°1 à Bou Argoub, au moment de la remise du lot par le conducteur spécialisé dans le trafic de stupéfiants entre les gouvernorats.

L’opération a permis l’arrestation de cinq individus âgés de 30 à 50 ans, ainsi que la saisie d’une moto et d’une voiture de location utilisées pour le transport et la livraison des stupéfiants, tandis qu’un autre suspect fait l’objet de recherches actives par les forces de l’ordre.

Après consultation du parquet, les suspects ont été placés en garde à vue pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants.

Une sixième personne, identifiée au cours de l’enquête, fait l’objet d’un avis de recherche, tandis que les unités sécuritaires poursuivent leurs investigations pour procéder à son arrestation.

L’opération a été menée en coordination avec la sous-direction des stupéfiants d’El Gorjani et sous la supervision du parquet près le tribunal de première instance à Grombalia.