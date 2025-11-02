Barcelone – Elche : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Le FC Barcelone accueille Elche le dimanche 2 novembre 2025 à 18h30 dans le cadre de la 11ᵉ journée de la La Liga.

Barcelone occupe actuellement la deuxième place du championnat avec 22 points. Sur ses cinq derniers matchs, l’équipe a enregistré trois défaites, tout en inscrivant 11 buts mais en encaissant 10.

Elche est huitième avec 14 points. Dans ses cinq dernières rencontres, le club a obtenu une victoire, deux nuls et deux défaites. Il n’a marqué que quatre fois et en a concédé six.

Sur les cinq dernières confrontations directes entre les deux clubs, Barcelone s’est imposé à chaque reprise.

Les enjeux pour les deux équipes sont très différents : Barcelone vise à réduire l’écart avec le leader et à relancer sa dynamique. Elche cherche un exploit qui lui permettrait de grimper au classement et de s’affirmer dans la compétition.

Le match FC Barcelone – Elche sera diffusé sur beIN Sports 1.