Aviron : la Tunisie décroche 11 médailles au Championnat d’Afrique à Pretoria

La sélection tunisienne d’aviron a réalisé une brillante performance lors du 17ᵉ Championnat d’Afrique d’aviron classique, organisé les 1ᵉʳ et 2 novembre à Pretoria, en Afrique du Sud, en remportant 11 médailles, dont 5 d’or, 1 d’argent et 5 de bronze.

Parmi les grands triomphes figurent Khadija El Krimi et Gaïth El Kadri, qui se sont illustrés aussi bien en solo qu’en duo, ainsi que Salma Dhaouadi et Mohamed Rayan Hafsa, auteurs de remarquables prestations dans leurs catégories respectives. Grâce à ces résultats, la Tunisie a décroché une honorable deuxième place au classement général, juste derrière le pays hôte, l’Afrique du Sud.

Cette moisson de médailles confirme la montée en puissance de l’aviron tunisien sur la scène continentale et témoigne du niveau de préparation et du talent des athlètes nationaux.