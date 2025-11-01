Tunisie : le câble sous-marin « Medusa » débarque à Bizerte

Tunisie Télécom a annoncé le déploiement du câble sous-marin « Medusa » au large des côtes de Bizerte, marquant une étape majeure dans le renforcement de l’infrastructure numérique nationale.

Ce câble, d’une capacité de transmission de 22 térabits par seconde, relie la Tunisie à Marseille sur une distance d’environ 1 000 kilomètres. S’étendant sur un total de 8 700 kilomètres, le projet « Medusa » constitue une initiative stratégique soutenue par l’Union européenne, visant à interconnecter plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient, dont la Tunisie, la France, l’Espagne, le Maroc et l’Égypte.

Cette installation permettra d’améliorer considérablement la connectivité internationale et de renforcer la position de la Tunisie comme hub numérique régional.