El Menzah : un cambrioleur menace une femme avec un couteau avant d’être arrêté

À El Menzah, les agents du poste de la Garde nationale ont réussi à arrêter un jeune homme d’une vingtaine d’années après qu’il a tenté de cambrioler une maison et menacé sa propriétaire avec un couteau.

Selon les informations recueillies, le suspect s’est introduit par effraction dans une habitation située à El Menzah V en escaladant le mur avant d’entrer par une fenêtre, avec l’intention de voler. Surpris par la propriétaire des lieux, il a brandi une arme blanche pour la menacer, mais cette dernière a poussé des cris, le forçant à prendre la fuite.

Alertées immédiatement, plusieurs patrouilles de police se sont rendues sur place et ont réussi, après un ratissage du quartier, à interpeller le suspect et à saisir le couteau. La victime l’a formellement identifié, et le jeune homme a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête.