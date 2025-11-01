Égypte : un show grandiose marque l’ouverture du Grand Musée égyptien

L’Égypte a célébré ce soir l’inauguration du Grand Musée égyptien lors d’un spectacle grandiose et inoubliable, mêlant lumière, musique et histoire dans une mise en scène digne des plus grandes civilisations.

Ce moment historique a marqué l’ouverture officielle de l’un des projets culturels les plus ambitieux au monde, symbole de la fierté et du renouveau culturel égyptien. S’étendant sur 500 000 mètres carrés, le musée abrite douze galeries renfermant près de 100 000 trésors archéologiques, dont plus de 5 000 pièces du mythique pharaon Toutânkhamon. L’objet le plus ancien exposé, une hache de pierre datant de 700 000 ans, témoigne de la profondeur du patrimoine humain en Égypte.

Construit pour un coût de 1,2 milliard de dollars, le musée espère accueillir cinq millions de visiteurs par an et se distingue comme le premier musée « vert » d’Afrique et du Moyen-Orient, récompensé par huit certifications ISO internationales.