Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluie enregistrées en mm, durant les dernières 24h
Gouvernorat de Tunis
El Fahs 3 – Zriba 1
Gouvernorat de l’Ariana
Sidi Thabet 1 – Cherfech 1
Gouvernorat de Bizerte
Mateur 1 – Ghezala 5 – El Azib 2 – Ghar El Melh 1 – Sejnène 14 – Sounine 2 – Bizerte 2
Gouvernorat de Béjà
Tibar 5 – Barrage Kessab 2 – Béjà Sud 1 – Teboursouk 13 – Mejez El Bab 2 – Testour 2 – Béjà Station 1 – Nefza 8
Gouvernorat de Jendouba
Barrage Bouhertma 14 – Barrage Barbara 2 – Balta Bouawan 1 – Boussalem 1 – Oued Mliz 10 – Béni Mtir 5 – Tabarka 5 – Ghardimaou 6 – Aïn Draham 9 – Jendouba 8
Gouvernorat du Kef
Jrissa 1 – Touiref 16 – K13 2 – Nebr 1 – Oued Mallègue 8 – Dahmani 1 – Kef 4 – Sakiet Sidi Youssef 1
Gouvernorat de Siliana
Bouarada 8 – Gaafour 2 – El Aroussa 11 – Station Sidi Bourouis 1 – El Krib 2