Tunisie : l’avocat Ahmed Souab condamné à cinq ans de prison ferme

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès du tribunal de première instance de Tunis a condamné l’avocat Ahmed Souab à une peine de cinq ans de prison.

Cette décision intervient à la suite de déclarations qu’il avait faites au sujet de la chambre criminelle chargée du dossier de l’affaire dite de « complot contre la sûreté de l’État 1 ».

Ce verdict, qui suscite de vives réactions dans les milieux juridiques et politiques, soulève des interrogations sur la liberté d’expression des avocats et le climat judiciaire entourant les affaires sensibles en Tunisie.