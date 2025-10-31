Tunisie : la Cour d’appel accorde trois semaines à Abir Moussi pour préparer sa défense

La Cour d’appel de Tunis a décidé, ce vendredi 31 octobre 2025, de reporter au 21 novembre prochain l’audience concernant Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), afin de lui accorder un délai supplémentaire pour préparer sa défense avec son avocat.

Cette décision intervient dans le cadre de la procédure d’appel introduite par Mme Moussi, qui conteste le jugement de première instance prononcé en juin 2025, la condamnant à deux ans de prison.

Cette condamnation faisait suite à une plainte déposée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), après que la dirigeante politique eut publiquement mis en doute l’organisation et les résultats des législatives de 2022.