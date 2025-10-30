Vladimir Poutine honore l’homme d’affaires tunisien Mehdi Douss du Mérite d’honneur

Le président russe Vladimir Poutine a décerné le Mérite d’honneur de la Fédération de Russie à l’homme d’affaires tunisien Mehdi Douss, originaire de Ksar Hellal, en reconnaissance de son parcours exemplaire et de sa réussite à la tête de la prestigieuse chaîne de restaurants La Marée, implantée en Russie.

Cette distinction illustre la reconnaissance du rôle de Mehdi Douss dans le renforcement des liens économiques et culturels entre la Tunisie et la Russie, et constitue une véritable fierté pour la communauté des entrepreneurs tunisiens à l’étranger, symbole du talent et du rayonnement international de la réussite tunisienne.