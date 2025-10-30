Tunisie : le Djerba Music Land en lice pour le prestigieux Heavent Festival Awards européen

Le festival Djerba Music Land, véritable emblème de l’île des rêves, a été nommé aux prestigieux Heavent Festival Awards 2025, une distinction européenne qui célèbre l’excellence dans le domaine des événements musicaux.

Créé en 2016 par Tunisia Music Land, le festival s’est imposé comme une destination incontournable du clubbing méditerranéen, attirant chaque été des milliers de festivaliers et des DJ de renommée internationale. Cette nomination, dans la catégorie « Best International Festival » pour les événements accueillant entre 5 000 et 15 000 personnes par jour, récompense le travail et la créativité des équipes organisatrices, tout en soulignant l’impact culturel et économique de l’événement sur l’île. Au fil des éditions, le Djerba Music Land a su allier innovation artistique et engagement local, notamment à travers le Djerba Music Land Market, qui met en lumière l’artisanat et les talents djerbiens.

En valorisant à la fois la scène musicale tunisienne émergente et les savoir-faire locaux, le festival contribue à renforcer la visibilité de Djerba sur la scène internationale et à dynamiser le tissu touristique et économique de l’île, tout en offrant une expérience culturelle et humaine unique à ses visiteurs.