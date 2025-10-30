Tunisie : La météo du jeudi 30 octobre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux jeudi 30 octobre 2025 sur la plupart des régions. Les nuages seront plus denses au Nord, où des pluies éparses, parfois orageuses, sont attendues par moments.

Les vents souffleront d’abord du secteur ouest, puis évolueront vers le secteur est sur le Nord et le Centre, tout en restant du secteur ouest sur le Sud. Ils seront faibles à modérés dans l’ensemble.

La mer sera peu agitée, tandis que les températures maximales oscilleront entre 24 et 28°C, ne dépassant pas 22°C sur les hauteurs de l’Ouest.