Tataouine : plus de 1 500 consultations gratuites pour dépister le cancer du sein

À l’occasion du mois d’octobre rose, le délégué régional du Bureau national de la famille et de la population à Tataouine, Mabrouk Dhakkar, a annoncé l’organisation de 15 caravanes médicales dédiées au dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus.

Cette initiative, menée en collaboration avec la direction régionale de la santé, l’Association de la santé reproductive, l’Association « Tounes El Khir » et l’Association des sages-femmes de Tataouine, a permis d’assurer plus de 1 500 consultations médicales gratuites au profit des femmes dans les différentes délégations du gouvernorat. Plusieurs cas suspects ont été identifiés et feront l’objet d’un suivi médical.

En clôture des activités d’octobre rose, une journée de sensibilisation s’est tenue ce jeudi au siège du Bureau de la famille et de la population, comprenant des interventions éducatives sur l’importance du dépistage précoce, des consultations gratuites, des examens pédiatriques ainsi qu’un atelier animé par une nutritionniste pour promouvoir les bonnes pratiques de santé.