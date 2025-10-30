Santé : 7 nouvelles ambulances de secours remises à plusieurs SAMU à travers le pays

Le ministère de la santé a remis, hier mercredi, sept ambulances de type A (ambulance de secours et de soins d’urgence), entièrement équipées des dernières technologies médicales, à plusieurs services d’aide médicale urgente (SAMU) à Tunis, Sousse, Sfax, Gabès, Gafsa, Jendouba et Médenine.

Selon un communiqué du ministère, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un plan national de santé visant à rapprocher les services de réanimation des citoyens, à assurer le transport médical et à accélérer les interventions d’urgence.

La distribution progressive de nouvelles ambulances se poursuivra dans les autres régions selon les besoins, ajoute le communiqué.