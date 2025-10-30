Météo en Tunisie : ciel nuageux, pluies éparses et mer agitée ce soir

Le temps sera marqué, ce soir, par des passages nuageux parfois denses sur le nord et le centre-est du pays, accompagnés de pluies éparses et localement orageuses.

Ailleurs, le ciel sera partiellement voilé. Les températures nocturnes varieront entre 16 et 20 °C dans les régions de l’ouest et entre 21 et 25 °C ailleurs. La mer sera généralement agitée, devenant progressivement très agitée au nord, tandis qu’elle restera houleuse sur le reste des côtes.

Le vent soufflera du secteur ouest, fort à proximité des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays, avec des rafales pouvant atteindre temporairement 60 km/h lors des passages orageux.