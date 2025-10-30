Le Conseil bancaire et financier rejette l’appel à la grève des 3 et 4 novembre

Le Conseil bancaire et financier (CBF) a estimé, jeudi, que l’appel à la grève sectorielle des banques, lancé le 20 octobre 2025 par Fédération générale des banques et des établissements financiers relevant de l’UGTT, n’a aucune justification sociale ou économique,

La Fédération générale des banques et des établissements financiers avait annoncé une grève du secteur bancaire, les 3 et 4 novembre 2025.

“Cette grève portera gravement atteinte aux intérêts des particuliers, des entreprises et des institutions financières concernées, à un moment où l’intérêt général exige davantage de travail et d’efforts et un esprit de solidarité et de coopération”, a noté le CBF, dans un communiqué.

Il affirme, par ailleurs, son attachement à la mise en œuvre de l’augmentation salariale prévue par les dispositions de la Loi de finances pour l’année 2026, en particulier son article 15, et par le décret qui suivra, dès son adoption et sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.

Le CBF a exprimé “son souci constant d’accorder la plus haute priorité à l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble de ses employés et au soutien de leur pouvoir d’achat, que ce soit par des augmentations salariales ou d’autres avantages, considérant que le capital humain constitue la garantie fondamentale de la pérennité, de l’avenir et du développement du secteur bancaire et financier qui constitue l’un des piliers fondamentaux de l’économie nationale”.

Le Conseil reconnait que la grève est un droit fondamental garanti par la loi. Il insiste, néanmoins, sur le respect des dispositions légales et des procédures en vigueur.