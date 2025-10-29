Massacre à Rio : 132 morts lors d’une opération antidrogue d’une violence choquante

Une vaste opération antidrogue menée mardi à Rio de Janeiro a tourné au drame, provoquant l’un des bilans les plus meurtriers de l’histoire de la ville.

Selon les chiffres communiqués par les services du Défenseur public, 132 personnes ont perdu la vie lors de cette intervention visant le Comando Vermelho, le principal gang de narcotrafiquants de la région. Ce chiffre, bien supérieur au bilan officiel d’une soixantaine de morts avancé par le gouverneur Claudio Castro, a profondément choqué le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, qui s’est dit “sidéré” par l’ampleur des pertes humaines et par le fait que cette opération ait été conduite sans l’accord du gouvernement fédéral.

L’ONU, de son côté, s’est déclarée “horrifiée” par la violence de cette action policière, qui a semé la panique dans plusieurs favelas de Rio, transformant les quartiers populaires en zones de guerre où les habitants endeuillés réclament désormais justice et transparence.