Liban : décès soudain de Bahaa Khalil, ancien candidat de The Voice, à 28 ans

Une grande tristesse a frappé le monde artistique libanais avec le décès soudain du jeune chanteur Bahaa Khalil, ancien participant du programme The Voice, à l’âge de 28 ans.

Originaire de Jboulé, dans la région de la Békaa, Bahaa était connu pour sa voix chaleureuse et sa sensibilité musicale qui avaient conquis le public lors de son passage dans l’émission.

Sa disparition brutale a provoqué une onde de choc parmi ses proches, ses admirateurs et ses collègues du milieu artistique, qui saluent unanimement le talent prometteur et la gentillesse de ce jeune artiste parti beaucoup trop tôt. Sa voix et son souvenir resteront à jamais gravés dans le cœur de ceux qui l’ont aimé.