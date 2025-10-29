Football – Ligue 1 (11e journée) : les résultats

Résultats des rencontres de la 11e journée du Championnat de la Ligue 1 de football professionnel, disputées mercredi :

Mercredi 29 octobre

A La Marsa:

AS Marsa 0

Etoile du Sahel 2 Mohamed Hedi Bouslama (63), Raki Aouani (68)

Au Bardo:

Stade Tunisien 0

CS Sfaxien 0

A Monastir:

US Monastir 0

US Ben Guerdane 0

Jeudi 30 octobre

A Radès:

Espérance ST

CA Bizertin

Déjà joués :

Dimanche 26 octobre

A Bir Bouragba:

AS Soliman 0

JS Omrane 0

A Béja:

O. Béja 0

ES Zarzis 3 Stanley Oguh (45), Innocent Nshuti (63 et 73)

Samedi 25 octobre

A Kairouan:

JS Kairouan 1 Rayan Hamrouni (75)

Club Africain 3 Houssem Romdhane (5), Philippe Kinzumbi (68), Bilel Aït Malek (74)

A Métlaoui:

ES Métlaoui 1 Sameh Bouhajeb (90+3)

AS Gabès 0

Cassement Pts J G N D BP BC Dif

1. Club Africain 25 11 8 1 2 17 6 +11

2. Stade Tunisien 25 11 7 4 0 14 3 +11

3. Espérance ST 21 10 6 3 1 15 2 +13

4. ES Zarzis 20 11 6 2 3 15 11 +04

5. US Monastir 18 11 4 6 1 10 6 +04

6. ES Métlaoui 18 11 5 3 3 7 7 00

7. CS Sfaxien 17 11 4 5 2 13 7 +06

8. JS Omrane 15 11 4 3 4 9 10 -01

9. CA Bizertin 12 10 3 3 4 6 7 -01

10. Etoile du Sahel 12 11 3 3 5 13 12 +01

11. AS Marsa 10 11 3 1 7 10 12 -02

12. JS Kairouan 10 11 3 1 7 8 21 -13

13. USB Guerdane 9 11 1 6 4 6 9 -03

14. AS Soliman 9 11 2 3 6 4 10 -06

15. O. Béja 8 11 2 2 7 4 19 -15

16. AS Gabès 7 11 1 4 6 4 13 -09