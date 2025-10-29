Football – Ligue 1 (11e journée) : les résultats

Résultats des rencontres de la 11e journée du Championnat de la Ligue 1 de football professionnel, disputées mercredi :
Mercredi 29 octobre
A La Marsa:
AS Marsa 0
Etoile du Sahel 2 Mohamed Hedi Bouslama (63), Raki Aouani (68)
Au Bardo:
Stade Tunisien 0
CS Sfaxien 0
A Monastir:
US Monastir 0
US Ben Guerdane 0
Jeudi 30 octobre
A Radès:
Espérance ST
CA Bizertin
Déjà joués :
Dimanche 26 octobre
A Bir Bouragba:
AS Soliman 0
JS Omrane 0
A Béja:
O. Béja 0
ES Zarzis 3 Stanley Oguh (45), Innocent Nshuti (63 et 73)
Samedi 25 octobre
A Kairouan:
JS Kairouan 1 Rayan Hamrouni (75)
Club Africain 3 Houssem Romdhane (5), Philippe Kinzumbi (68), Bilel Aït Malek (74)
A Métlaoui:
ES Métlaoui 1 Sameh Bouhajeb (90+3)
AS Gabès 0
Cassement Pts J G N D BP BC Dif
1. Club Africain 25 11 8 1 2 17 6 +11
2. Stade Tunisien 25 11 7 4 0 14 3 +11
3. Espérance ST 21 10 6 3 1 15 2 +13
4. ES Zarzis 20 11 6 2 3 15 11 +04
5. US Monastir 18 11 4 6 1 10 6 +04
6. ES Métlaoui 18 11 5 3 3 7 7 00
7. CS Sfaxien 17 11 4 5 2 13 7 +06
8. JS Omrane 15 11 4 3 4 9 10 -01
9. CA Bizertin 12 10 3 3 4 6 7 -01
10. Etoile du Sahel 12 11 3 3 5 13 12 +01
11. AS Marsa 10 11 3 1 7 10 12 -02
12. JS Kairouan 10 11 3 1 7 8 21 -13
13. USB Guerdane 9 11 1 6 4 6 9 -03
14. AS Soliman 9 11 2 3 6 4 10 -06
15. O. Béja 8 11 2 2 7 4 19 -15
16. AS Gabès 7 11 1 4 6 4 13 -09