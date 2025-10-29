Championnat d’Afrique d’aviron : une médaille d’or et une d’argent pour la Tunisie

Le duo tunisien Mohamed Karimi et Iheb Laghwène a remporté, ce mercredi 29 octobre 2025, la médaille d’or dans l’épreuve du deux de couple masculin des moins de 23 ans lors du Championnat d’Afrique d’aviron de plage, qui se déroule actuellement en Afrique du Sud.

Une performance remarquable qui confirme la montée en puissance de l’aviron tunisien sur la scène continentale. Par ailleurs, le tandem Iheb Laghwène et Wildz Othmani s’est illustré en décrochant la médaille d’argent dans la catégorie duo mixte juniors, apportant ainsi une nouvelle distinction à la délégation tunisienne.