Présentation du Galaxy XR : Ouvrir de nouveaux mondes

Construit sur une plateforme ouverte et évolutive avec l’IA multimodale à son cœur, le Galaxy XR marque le début de l’écosystème Android XR, libérant un avenir de découverte, de jeu et de travail

Première étape de l’écosystème Android XR : Le Galaxy XR introduit une nouvelle catégorie d’appareils natifs de l’IA, avec une feuille de route XR plus large comprenant de multiples facteurs de forme, y compris des lunettes d’IA.

Un design à la fois immersif et confortable : Conçu avec un équilibre optimal entre légèreté et robustesse pour une utilisation quotidienne, le Galaxy XR offre des expériences immersives avec un confort à long terme.

L’avenir de la découverte, du jeu et du travail : Les interactions naturelles par la voix, la vision et le geste vous offrent de nouvelles façons de découvrir, de jouer et de travailler avec vos applications Android préférées – toutes optimisées pour le Galaxy XR et prêtes à l’emploi dès la sortie de la boîte.



Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui le Galaxy XR, introduisant une nouvelle catégorie d’appareils natifs de l’IA conçus pour offrir des expériences immersives dans un facteur de forme optimisé pour l’IA multimodale. Premier produit conçu sur la nouvelle plateforme Android XR développée conjointement par Samsung Google et Qualcomm Technologies, le Galaxy XR présente le futur de la découverte, du jeu et du travail, permettant aux utilisateurs de profiter d’expériences naturelles et profondément immersives – des tâches quotidiennes aux nouvelles frontières audacieuses. Il s’agit de la première étape de l’aventure XR à long terme de Samsung, avec des innovations à venir dans toute la gamme des facteurs de forme XR, y compris les lunettes d’intelligence artificielle.

« Avec le Galaxy XR, Samsung introduit un tout nouvel écosystème d’appareils mobiles », a déclaré Won-Joon Choi, directeur de l’exploitation de Mobile eXperience (MX) Business chez Samsung Electronics. « Construit sur Android XR, le Galaxy XR étend la vision de l’IA mobile à une nouvelle frontière de possibilités immersives et significatives, permettant au XR de passer du concept à la réalité quotidienne, tant pour l’industrie que pour les utilisateurs. »

« Android XR est la première plateforme Android entièrement conçue pour l’ère Gemini, et nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée de faire un grand pas en avant aujourd’hui avec le lancement du Galaxy XR », a déclaré Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google. « Grâce à notre partenariat avec Samsung, Android XR offrira de toutes nouvelles façons d’explorer, de se connecter et de créer, en créant une plateforme ouverte et unifiée pour la prochaine évolution de l’informatique. »

« Le Galaxy XR incarne notre vision de l’avenir, où la synergie de l’IA et du XR transforme les possibilités de l’informatique personnelle », a déclaré Alex Katouzian, Group GM of Mobile, Compute & XR chez Qualcomm Technologies, Inc. « Nous sommes ravis de collaborer à cette initiative, car le Galaxy XR contribuera à créer de nouveaux cas d’utilisation dans divers secteurs et ouvrira la voie à des expériences multi-appareils passionnantes, grâce à notre collaboration avec Samsung et Google. »

Conçue pour exploiter toute la puissance de l’IA multimodale

Le Galaxy XR ouvre de nouvelles possibilités grâce à l’IA multimodale, transformant la façon dont les gens se connectent au monde par le biais de la technologie dans leur vie quotidienne.

Pour concrétiser la vision de Samsung, Google et Qualcomm en matière d’IA, Galaxy XR est le premier produit construit sur la nouvelle plateforme Android XR, qui intègre Gemini dès le départ. Avec Gemini intégré au niveau du système, le Galaxy XR n’a pas l’impression d’être un outil qui suit les commandes des utilisateurs, mais un nouveau type de compagnon IA qui les aide à gérer leurs tâches, offrant des interactions naturelles et intuitives par la voix, la vision et le geste. Sous la forme d’un casque, il comprend l’environnement des utilisateurs en voyant ce qu’ils voient et en entendant ce qu’ils entendent. Cela permet au Galaxy XR de répondre de manière conversationnelle, naturelle et humaine, offrant aux utilisateurs de toutes nouvelles façons d’interagir avec la technologie.

Une collaboration ouverte pour un écosystème Android XR évolutif

Dans le cadre d’une vision à long terme pour le XR, Samsung a créé un nouvel écosystème XR en partenariat avec Google et Qualcomm, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour l’industrie.

Co-développé avec Google et Qualcomm, Android XR est une plateforme puissante qui place l’IA au centre de l’expérience. Il est conçu pour s’adapter à une variété de facteurs de forme, des casques aux lunettes d’intelligence artificielle et au-delà, et Galaxy XR bénéficie de la force de son écosystème ouvert et évolutif. Toutes les applications conçues sur la plateforme Android fonctionnent dès le départ sur le Galaxy XR, ce qui permet aux utilisateurs de profiter des expériences mobiles qu’ils aiment déjà et rend l’appareil aussi utile au quotidien qu’il est révolutionnaire. La plateforme étant construite sur les normes OpenXR, il est facile pour les développeurs utilisant OpenXR, WebXR ou Unity de porter leurs expériences sur le Galaxy XR – ce qui leur offre plus de possibilités d’évolution et donne aux consommateurs plus de choix.

Découvrir, travailler et jouer sans limites

Le Galaxy XR a été soigneusement conçu avec un design centré sur l’homme pour offrir un confort à long terme. Grâce à la combinaison de sa forme, de matériaux avancés et de l’optimisation structurelle de chaque composant, le Galaxy XR atteint un équilibre optimal entre légèreté et robustesse pour une utilisation quotidienne. L’armature ergonomique du casque répartit la pression sur le front et l’arrière de la tête, minimisant ainsi l’inconfort facial tout en offrant un soutien stable. La batterie est séparée de l’oreillette, ce qui rend l’appareil plus compact, plus léger et plus confortable à porter. Le Galaxy XR est également doté d’une protection amovible contre la lumière, qui offre un confort lorsqu’elle est retirée et une immersion plus profonde en bloquant la lumière externe lorsqu’elle est fixée. Ces innovations bien pensées permettent aux utilisateurs du Galaxy XR de profiter pleinement des expériences du XR en toute simplicité.

Le Galaxy XR ouvre de toutes nouvelles dimensions de découverte, en offrant un large éventail d’expériences optimisées pour le XR, telles que Google Maps, YouTube, Circle to Search et Google Photos.

Voyagez et effectuez des recherches avec Google Maps : Les utilisateurs peuvent utiliser Gemini comme un guide pour naviguer vers n’importe quel endroit sur Google Maps et demander des suggestions personnalisées sur les lieux à proximité tout en explorant le monde dans des cartes 3D immersives.

Plonger au cœur du contenu grâce à l’IA : Les utilisateurs peuvent naturellement demander à Gemini de trouver le contenu qu’ils souhaitent voir sur YouTube et d’obtenir plus d’informations sur la vidéo qu’ils regardent, ce qui leur permet de bénéficier d’expériences d’apprentissage et de divertissement plus riches.

En savoir plus avec le passage de la vidéo et Circle to Search : En mode « passthrough », les utilisateurs peuvent voir le monde physique qui les entoure et dessiner un cercle avec leur main pour rechercher instantanément des informations sur tout ce qui se trouve devant eux.

Auto-spatialisation des vidéos et des photos en 3D : Donnez vie à vos photos et vidéos en convertissant des images 2D en 3D, en transformant vos souvenirs en expériences immersives ou en les revisitant complètement.

Grâce à ses capteurs avancés, ses caméras et son matériel puissant, le Galaxy XR peut suivre avec précision les mouvements de la tête, des mains et des yeux des utilisateurs et rendre ces expériences réellement immersives. Les microphones de l’appareil sont placés à des endroits stratégiques et assistés par un logiciel pour filtrer les bruits extérieurs et capter clairement la voix du porteur. Grâce au Galaxy XR, les utilisateurs peuvent explorer les mondes virtuels et réels dans des applications spécialisées XR en utilisant l’interaction physique naturelle, avec l’aide de Gemini.

Le Galaxy XR offre également de nouveaux niveaux d’immersion dans le divertissement – y compris le sport et les jeux – grâce à son matériel puissant et à ses performances supérieures.

Des expériences de visionnage immersives : Les utilisateurs peuvent diffuser leurs émissions préférées sur un écran 4K Micro-OLED qui ressemble à un cinéma personnel.

Expériences sportives : Les amateurs de sport peuvent regarder plusieurs matchs en même temps, en ayant l’impression d’être dans le stade.

Des expériences de gaming améliorées par l’IA : Pendant qu’ils jouent à des jeux spécialisés XR, les utilisateurs peuvent discuter avec Gemini pour bénéficier d’un coaching en temps réel, de conseils et d’une expérience de jeu améliorée.

Créez et éditez en 3D : Projet Pulsar d’Adobe facilite les montages vidéo cinématographiques : les utilisateurs peuvent ajouter de la profondeur 3D et superposer des légendes ou des icônes derrière les sujets sur un canevas plus grand que nature.

Propulsé par Snapdragon® XR2+ Gen 2, le Galaxy XR offre des expériences immersives de nouvelle génération avec une clarté visuelle et une IA avancée grâce au Qualcomm® Hexagon™ NPU .De plus, les 2,5 heures d’autonomie de la batterie permettent aux utilisateurs de profiter de leurs contenus préférés dans une immersion totale et ininterrompue. Associé à un son immersif et à des écrans ultra-haute résolution, le Galaxy XR place les utilisateurs au centre de mondes étendus optimisés pour le XR.

Samsung s’engage également à répondre à un large éventail de cas d’utilisation pour les besoins des entreprises, tels que la formation virtuelle dans l’industrie lourde et la construction, y compris un partenariat avec Samsung Heavy Industries pour utiliser le Galaxy XR pour la formation virtuelle à la construction navale afin d’améliorer la productivité et la sécurité au travail. Nous avons également établi un partenariat avec Qualcomm Technologies afin d’utiliser leurs efforts avec la technologie Snapdragon Spaces™ pour exploiter un écosystème ISV d’entreprise, en donnant aux développeurs les outils nécessaires pour apporter leurs applications au Galaxy XR et créer de nouvelles opportunités pour que le monde de l’entreprise adopte des solutions commerciales optimisées pour Android XR. Ensemble, ces collaborations apportent des capacités XR prêtes à l’emploi qui permettent une formation avancée, une co-conception de solutions et une collaboration à distance sécurisée.

Dans le cadre de sa feuille de route XR plus large, Samsung développe de multiples facteurs de forme, y compris des lunettes d’intelligence artificielle. En collaboration avec Google, Samsung travaille avec la marque pionnière Warby Parker, connue pour tirer parti de la technologie afin de créer des lunettes magnifiquement conçues et d’offrir une expérience client exceptionnelle. Parallèlement, Samsung s’associe à Gentle Monster pour proposer des lunettes élégantes et à la pointe de la mode, qui associent une technologie de pointe native de l’IA à une influence culturelle et à un leadership en matière de design. Connectés en toute transparence à l’écosystème Android XR, ces appareils associeront les fonctionnalités avancées de XR au style, au confort et à la praticité, permettant ainsi de découvrir, de travailler et de jouer sans limites dans la vie de tous les jours.

Disponibilité

Le Galaxy XR sera disponible à partir du 21 octobre uniquement aux États-Unis et en Corée.

Spécifications

Mémoire Mémoire de 16 Go 256 Go de stockage Écran 3 552 x 3 840, 27 millions de pixels Micro-OLED 6,3-microns de pitch de pixel 95% ICD-P3 Taux de rafraîchissement : 60Hz, 72Hz (par défaut), 90Hz (jusqu’à, sur demande de service) Champ de vision 109 degrés horizontaux et 100 degrés verticaux Puce électronique Plate-forme Snapdragon® XR2+ Gen 2 Appareil photo Prise en charge de la capture de photos et de vidéos en 3D 18mm / F2.0 6.5MP* *La résolution peut varier en fonction du cas d’utilisation. Capteurs Deux caméras haute résolution Six caméras de suivi orientées vers le monde Quatre caméras de suivi des yeux Cinq unités de mesure inertielle (IMU) Un capteur de profondeur Un capteur de scintillement Optique (Iris) Prise en charge de la reconnaissance de l’iris – Utilisez la reconnaissance de l’iris pour déverrouiller l’appareil et pour saisir des mots de passe dans certaines applications. Audio et vidéo Deux haut-parleurs à 2 voies (Woofer + Tweeter) Réseau de six microphones – Plusieurs microphones parmi les six microphones prennent en charge la fonction de formation de faisceau en fonction du cas d’utilisation. Lecture audio – Codec : MP3, AMR-NB/WB, AAC/ AAC+/ eAAC+, Vorbis, FLAC, Opus, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus(E-AC3) , Dolby ATMOS(E-AC3 JOC, AC4) Résolution de lecture vidéo UHD 8K(7680 x 4320)@60fps Lecture vidéo (prise en charge de HDR10 et HLG) – Codec : H.263, H.264, HEVC, MV-HEVC, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9, AV1 Batterie Jusqu’à 2 heures d’utilisation générale* Visionnage de vidéos jusqu’à 2,5 heures** Le Galaxy XR peut être utilisé tout en chargeant la batterie. *L’autonomie réelle de la batterie varie en fonction de l’environnement réseau, des fonctionnalités et des applications utilisées, et de nombreux autres facteurs. L’utilisation générale a été testée avec une connexion Wi-Fi activée, la lecture de vidéos sur YouTube dans un environnement virtuel, le navigateur internet Google Chrome avec trois sites web ouverts et Google Meet avec le paramètre Avatar activé. **La lecture vidéo a été testée dans un environnement virtuel à l’aide de contenus vidéo 2D provenant de YouTube. Connectivité Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) BT 5.4 (jusqu’à) Distance interpupillaire (IPD) 54~70mm Correction de la vue Le Galaxy XR prend en charge la correction de la vue grâce à des inserts optiques achetés séparément*. *Les verres correcteurs sont vendus séparément. Poids 545g* (avec coussin frontal) Le poids peut varier selon que le bouclier lumineux est fixé ou non. La batterie séparée pèse 302 g. *Le poids du produit indiqué ci-dessus comprend le poids de l’appareil avec le coussin frontal uniquement. Le poids du produit a été mesuré sans les autres accessoires tels que les dispositifs de réglage de la taille des coussins et les écrans de protection contre la lumière.

