Ahmed Souab refuse la comparution à distance : défense du procès équitable

L’ancien magistrat et avocat Ahmed Souab a fait savoir qu’il refusait de comparaître à distance dans le cadre de son procès, jugeant qu’une telle procédure contrevient aux principes d’un procès équitable.

Selon une déclaration publiée ce mardi 28 octobre 2025 par son fils, Saeb Souab, l’avocat insiste sur son droit de se présenter physiquement devant la cour afin d’assurer sa propre défense et de répondre directement aux accusations. Cette position, souligne-t-il, s’aligne sur celle du barreau tunisien, qui rejette toute tentative de légitimer des procès se tenant en l’absence des prévenus. Appelant à un large rassemblement citoyen le vendredi 31 octobre devant le tribunal, Saeb Souab invite à défendre la justice, la liberté de plaider et l’État de droit.

Par ailleurs, lors du procès du « Complot contre l’État », le bâtonnier Boubaker Bethabet a lui aussi dénoncé les conditions d’audience, affirmant que l’Ordre des avocats refusera toute représentation tant que les accusés ne seront pas autorisés à comparaître en personne et que la transparence des audiences ne sera pas rétablie.