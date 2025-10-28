Affaire de corruption : 30 ans de prison pour Taïeb Rached, ex-président de la Cour de cassation

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis a rendu un verdict lourd à l’encontre de Taïeb Rached, ancien premier président de la Cour de cassation, le condamnant à 30 ans de prison.

Deux hommes d’affaires, Néjib Ben Ismaïl et Fethi Jenih, ont également écopé respectivement de 27 et 30 ans de prison, tandis qu’un juge révoqué a été condamné à 20 ans. Ces peines font suite à une enquête approfondie menée par la chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière, qui a décidé de renvoyer les prévenus devant la juridiction compétente.

Les accusations portent sur des faits graves, incluant l’appartenance à une organisation de corruption, le blanchiment d’argent, la falsification de documents ainsi que des actes de corruption administrative et financière. Cette affaire illustre une nouvelle étape dans la lutte contre l’impunité au sein des institutions tunisiennes.