Météo du jour : temps nuageux, températures en hausse sur le Sud et mer houleuse

Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et parfois densément nuageux, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Vent de secteur Nord au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud, fort près des côtes et dans le Sud avec des tourbillons de sables localement, contribuant à la baisse de la visibilité horizontale et relativement modéré sur le reste des régions.

La mer sera très agitée à localement houleuse.

Les températures maximales seront comprises entre 17 et 22 degrés sur le Nord et les hauteurs et entre 23 et 29 degrés sur le reste des régions, atteignant 34 degrés sur l’extrême Sud.