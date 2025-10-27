Ligue 1 : ES Zarzis grimpe au 4ᵉ rang après sa victoire 3-0 à Béja

Victorieuse ce dimanche de l’Olympique de Béjà, l’Espérance sportive de Zarzis (20 pts) gagne une place et se hisse au 4e rang, à seulement un point de l’Espérance de Tunis et à cinq longueurs du leader.

La JS Omrane, tenue en échec par l’AS Soliman, stagne au 8e rang avec 15 points, soit cinq points de moins que Zarzis.

En effet, évoluant sur la pelouse de l’Olympique de Béja, l’ES Zarzis, a signé une démonstration de force et d’efficacité. Menée par un duo offensif détonnant composé de Rahmani-Mshuti, la formation sudiste s’est imposée sans appel (0-3). Stanley Oguh, juste avant la pause (45e), a ouvert le score, avant qu’Innocent Nshuti n’inscrive un doublé en seconde période (63e, 73e).

Cette large victoire permet à Zarzis d’enchaîner une belle série positive et de consolider sa place dans le haut du tableau.

Dans le bas du tableau, la situation devient critique pour l’Olympique de Béja, bon dernier avec 8 points, et l’AS Soliman, 13e avec 9 points.

Simultanément, à Bir Bouragba, la JS Omrane a buté sur l’AS Soliman daES Zarzisns un match sans but (0-0). Ce résultat nul est un coup d’arrêt pour Omrane, qui espérait poursuivre son ascension. En ne ramenant qu’un point de son déplacement, elle laisse filer l’occasion de se rapprocher davantage des toutes premières places.

Le reste des matches de la 11e journée est programmé pour les 29 et 30 octobre en raison de l’engagement de quatre clubs dans les compétitions africaines (Etoile du Sahel, Stade Tunisien, US Monastir et Espérance de Tunis).

– Dimanche 26 octobre

. A Bir Bouragba:

AS Soliman 0

JS Omrane 0

. A Béja:

O. Béja 0

ES Zarzis 3 Stanley Oguh (45), Innocent Nshuti (63 et 73)

Déjà joués:

– Samedi 25 octobre

. A Kairouan:

JS Kairouan 1 Rayan Hamrouni (75)

Club Africain 3 Houssem Romdhane (5), Philippe Kinzumbi (68), Bilel Aït Malek (74)

. A Métlaoui:

ES Métlaoui 1 Sameh Bouhajeb (90+3)

AS Gabès 0

Reste à jouer

– Mercredi 29 octobre

. A La Marsa:

AS Marsa – Etoile du Sahel

. Au Bardo:

Stade Tunisien – CS Sfaxien

. A Monastir:

US Monastir – US Ben Guerdane

– Jeudi 30 octobre

. A Radès:

Espérance ST – CA Bizertin

Cassement Pts J G N D BP BC Dif

1. Club Africain 25 11 8 1 2 17 6 +11

2. Stade Tunisien 24 10 7 3 0 14 3 +11

3. Espérance ST 21 10 6 3 1 15 2 +13

4. ES Zarzis 20 11 6 2 3 15 11 +04

5. ES Métlaoui 18 11 5 3 3 7 7 00

6. US Monastir 17 10 4 5 1 10 6 +04

7. CS Sfaxien 16 10 4 4 2 13 7 +06

8. JS Omrane 15 11 4 3 4 9 10 -01

9. CA Bizertin 12 10 3 3 4 6 7 -01

10. AS Marsa 10 10 3 1 6 10 10 00

11. JS Kairouan 10 11 3 1 7 8 21 -13

12. Etoile du Sahel 9 10 2 3 5 11 12 -01

13. AS Soliman 9 11 2 3 6 4 10 -06

14. USB Guerdane 8 10 1 5 4 6 9 -03

15. O. Béja 8 11 2 2 7 4 19 -15

16. AS Gabès 7 11 1 4 6 4 13 -09