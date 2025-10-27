Justice tunisienne : Néji Jalloul de retour au tribunal pour l’affaire des parrainages électoraux

L’ancien ministre et président du parti Coalition nationale, Néji Jalloul, comparaitra de nouveau demain, mardi, devant le tribunal de première instance d’Ariana.

Cette comparution s’inscrit dans le cadre de son opposition à une peine de deux mois de prison prononcée à son encontre. L’affaire concerne des irrégularités présumées liées aux parrainages (ou « tazkiyates ») pour l’élection présidentielle.

Selon les informations rapportées par Jawhara FM, cette procédure judiciaire s’ajoute à une série de dossiers sensibles touchant plusieurs figures politiques, dans un contexte où la transparence du processus électoral demeure au centre du débat public en Tunisie.