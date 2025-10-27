Cameroun : le président Paul Biya, 92 ans, réélu pour un 8e mandat jusqu’en 2032

Le président camerounais Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis plus de quatre décennies, a été réélu pour un huitième mandat, selon les résultats officiels annoncés par le Conseil constitutionnel.

Le chef d’État le plus âgé au monde aurait remporté 53,66 % des voix, un score contesté par son principal rival, Issa Tchiroma Bakary, qui dénonce une « mascarade électorale » et affirme avoir obtenu entre 65 et 70 % des suffrages. Ce dernier, ancien ministre de Biya, s’est proclamé vainqueur et a appelé ses partisans à défendre pacifiquement leur victoire. Des affrontements ont éclaté dans plusieurs villes, causant plusieurs morts et blessés.

Tandis que les autorités ont renforcé la présence sécuritaire à Yaoundé et Douala, l’opposition dénonce un régime autoritaire verrouillé depuis plus de quarante ans. Malgré une participation limitée à 46,31 %, Paul Biya poursuit ainsi son règne jusqu’en 2032, consolidant un pouvoir marqué par la répression et les crises persistantes dans les régions anglophones.