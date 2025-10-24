Tunisie – La Marsa : un suspect avoue avoir tué un jeune à coups de pierre

Les unités de la sous-direction de la lutte contre la criminalité relevant de la police judiciaire ont réussi, jeudi 23 octobre 2025, à arrêter l’auteur présumé d’un meurtre commis à El Bahr El Azrak, à La Marsa.

Après des investigations techniques et de terrain approfondies, les forces de l’ordre ont localisé et interpellé le suspect dans la région de Djebel Lahmar, à Tunis. Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause a reconnu en détail les faits, expliquant qu’il se trouvait en compagnie de la victime et de trois autres personnes avant que ces dernières ne quittent les lieux.

Restés seuls, un différend aurait éclaté entre le suspect et le jeune homme, dégénérant en une violente agression : le meurtrier aurait frappé la victime à la tête et au visage à l’aide d’une pierre avant de prendre la fuite. Après autorisation du parquet, il a été placé en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du drame survenu le 14 octobre courant.