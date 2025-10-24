Sécurité routière : le gouvernement appelle à la prudence durant les congés scolaires d’octobre 2025

À l’occasion du départ en vacances de la mi-trimestre pour l’année scolaire 2025-2026, le Observatoire national de la sécurité routière a appelé, ce vendredi, l’ensemble des usagers de la route à redoubler de vigilance et à respecter scrupuleusement les règles de circulation afin de garantir la sécurité de tous.

Dans un communiqué, l’Observatoire a souligné que la circulation connaîtra une forte affluence sur les routes nationales et régionales, notamment en direction des zones touristiques et de l’intérieur du pays, du samedi 25 octobre jusqu’au dimanche 2 novembre. Il recommande ainsi d’éviter la conduite dans des conditions météorologiques défavorables, de vérifier l’état du véhicule avant tout déplacement, et de toujours attacher sa ceinture de sécurité.

Les automobilistes sont également invités à ne pas utiliser leur téléphone au volant, à respecter les limitations de vitesse, à garder une distance de sécurité suffisante et à éviter les manœuvres dangereuses. Enfin, l’Observatoire rappelle l’importance de se reposer toutes les quatre heures et demie de conduite pour prévenir la fatigue et réduire les risques d’accident.