Kairouan : accident entre deux bus sur la route nationale n°2, un blessé et plusieurs passagers en état de choc

Un accident de la route s’est produit ce vendredi 24 octobre 2025 sur la route nationale n°2 reliant les délégations de Kairouan-Sud et Bouhajla, au niveau de la localité de Jebil.

La collision a impliqué un bus appartenant à un établissement scolaire privé et un autre relevant de la Société nationale de transport interurbain, en provenance du sud du pays et se dirigeant vers la capitale. Le choc a provoqué des blessures chez le conducteur du bus scolaire, ainsi qu’un état de panique parmi les passagers. La victime a été transportée d’abord à l’hôpital local de Bouhajla par les unités de la protection civile, avant d’être transférée à l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar de Kairouan pour des examens approfondis.

Les forces de l’ordre se sont rendues sur place pour rétablir la circulation, tandis que plusieurs parents sont venus récupérer leurs enfants. Les passagers du bus interurbain ont, quant à eux, poursuivi leur trajet à bord d’un autre véhicule mis à leur disposition.