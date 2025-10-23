Tunisie : La Protection civile enregistre 645 interventions en 24 heures

Le total des interventions effectuées par les agents de l’Office national de la protection civile au cours des dernières vingt-quatre heures s’élève à 645 opérations, dont 155 liées au secours et à l’assistance sur les routes, selon une publication du porte-parole de la protection civile ce vendredi sur sa page Facebook.

Les unités de la protection civile ont également réalisé 439 interventions de secours non liées aux accidents de la route dans différentes régions du pays, 46 interventions pour éteindre des incendies et 5 autres opérations diverses.