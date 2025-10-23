Transport scolaire en question : deux arrestations après un grave accident à Sousse

Le parquet près le tribunal de première instance de Sousse 2 a ordonné la mise en détention du conducteur du bus scolaire ainsi que du responsable de la maintenance, à la suite de l’accident dramatique survenu à Sidi Bou Ali.

L’affaire concerne la chute d’un élève d’un bus appartenant à la Société de transport du Sahel, qui a été grièvement blessé et plongé dans le coma. Le représentant légal de la société a, quant à lui, été convoqué en état de présentation.

Ce tragique incident, survenu lundi soir, a suscité une vive émotion et relance le débat sur la sécurité des transports scolaires et la responsabilité des opérateurs dans la protection des élèves.