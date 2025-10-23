L’UGTT appelle à un dialogue constructif sur la question environnementale à Gabès

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à l’ouverture d’un dialogue constructif avec toutes les composantes sociales, civiles, juridiques et scientifiques à Gabès, afin de trouver des solutions efficaces à la situation environnementale et des alternatives aux industries polluantes.

Elle a également appelé à mettre fin à l’approche sécuritaire pour faire face aux manifestations sociales et populaires.

Dans un communiqué publié jeudi à l’issue du conseil des secteurs et de la réunion du bureau exécutif, l’UGTT a appelé à un dialogue national inclusif en raison de la dégradation de l’environnement, depuis des décennies, dans plusieurs régions du pays.

L’UGTT a exigé la libération des personnes arrêtées lors des récentes manifestations et l’arrêt des poursuites judiciaires à leur encontre, appelant à cesser l’approche sécuritaire pour faire face aux manifestations sociales et populaires.

Elle a exprimé sa solidarité indéfectible avec les travailleurs du groupe chimique tunisien, exposés aux dangers des émissions de gaz toxiques, ajoute le communiqué.

La centrale syndicale a appelé les autorités régionales et centrales à répondre à la demande urgente des habitants de fermer les unités du groupe chimique et d’arrêter les émissions de gaz toxiques.