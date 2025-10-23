La campagne « Stop Pollution » appelle à une grande marche pacifique ce samedi à Tunis

La campagne « Stop Pollution » a annoncé, dans un communiqué, l’organisation d’une marche populaire pacifique le samedi 25 octobre à Tunis, invitant l’ensemble des citoyens et des composantes de la société civile à y participer massivement.

Le cortège partira devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens pour se diriger vers le siège central du Groupe chimique tunisien. Cette initiative s’inscrit dans la continuité du mouvement citoyen pour la justice environnementale, visant à réaffirmer la revendication du démantèlement des unités polluantes et à exiger la protection de la population de Gabès contre les risques environnementaux persistants.