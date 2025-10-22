Tunisie – Météo : Des pluies orageuses attendues, mercredi soir, dans ces régions

Le ciel sera nuageux, mercredi soir. Des pluies, temporairement orageuse, sont prévues sur les régions côtières du nord. Elles seront abondantes à l’extrême nord, d’après un bulletin de suivi publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront situées à 15 degrés sur les hauteurs ouest, et entre 19 et 23 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera, du secteur ouest, fort, près des côtes nord, et faible à modéré, dans le reste des régions. La mer sera très agitée, au nord et peu agitée, ailleurs.