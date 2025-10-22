Gabès en détresse : des enfants victimes une nouvelle fois de la pollution du Groupe Chimique Tunisien

Un nouvel épisode alarmant a secoué la ville de Gabès ce mercredi 22 octobre 2025. Au collège de Chatt Essalem, plusieurs élèves ont été victimes de malaises et d’évanouissements provoqués par les émanations toxiques du Groupe Chimique Tunisien (GCT), obligeant la protection civile et les équipes médicales à intervenir en urgence.

D’après l’association Stop Pollution, les enfants ont été transportés à l’hôpital universitaire de Gabès, où ils ont reçu les soins nécessaires. Cet incident survient dans un contexte de forte tension : la veille, le président Kaïs Saïed s’était entretenu avec la cheffe du gouvernement Sarra Zâafrani Zenzri afin d’évaluer la situation environnementale et sociale dans la région, sans qu’aucune mesure concrète ne soit encore annoncée.

Parallèlement, des milliers de manifestants ont envahi les rues de Gabès pour exiger le démantèlement du complexe chimique et la dépollution urgente de la zone. Deux jours plus tôt, une séance parlementaire houleuse avait déjà mis en lumière l’ampleur de la crise et la nécessité pour le gouvernement d’agir face à cette catastrophe environnementale persistante.