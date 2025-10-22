Football – Ligue 1 (10e journée) : Résultats des matches de mercredi

Résultats des rencontres de la 10e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputés mercredi :
Mercredi 22 octobre
A Bir Bouregba (à huis clos):
CA Bizertin 0
Stade Tunisien 2 Amadou Dia Ndiaye (17 et 90+1)
A Sousse:
Etoile du Sahel 1 Mohamed Hédi Bouslama (45)
Olympique Béja 2 Islem Chalghoumi (23), Mohamed Hédi Hadouchi (83 sp)
A Zarzis:
ES Zarzis 0
Espérance de Tunis 0
Déjà joués :
Mardi 21 octobre
A Radès:
Club Africain 2 Fabrice Zegué (43 csc), Ali Youssef (72 sp)
US Monastir 1 Aymen Harzi (45 sp)
Dimanche 19 octobre
A la Marsa :
AS Marsa 0
ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Behi (45)
Au Taieb Mhiri:
CS Sfaxien 2 Mohamed Amine Ben Ali (39), Omar Ben Ali (90+2)
AS Soliman 0
Samedi 18 octobre
Au Zouiten:
JS Omrane 2 Haroun Kouki (43), Bilel Touati (50)
JS Kairouan 0
A Ben Guerdane:
US Ben Guerdane 1 Wael Salhi (70)
AS Gabès 1 Hosni Guezmir (2)
Cassement Pts J G N D BP BC Dif
1. S.Tunisien 24 10 7 3 0 14 3 +11
2. Club Africain 22 10 7 1 2 14 5 +09
3. Espérance ST 21 10 6 3 1 15 2 +13
4. US Monastir 17 10 4 5 1 10 6 +04
5. ES Zarzis 17 10 5 2 3 12 11 +01
6. CS Sfaxien 16 10 4 4 2 13 7 +06
7. ES Metlaoui 15 10 4 3 3 6 7 -01
8. JS Omrane 14 10 4 2 4 9 10 -01
9. CA Bizertin 12 10 3 3 4 6 7 -01
10. AS Marsa 10 10 3 1 6 10 10 00
11. JS Kairouan 10 10 3 1 6 7 18 -11
12. ES Sahel 9 10 2 3 5 11 12 -01
13. USB Guerdane 8 10 1 5 4 6 9 -03
14. AS Soliman 8 10 2 2 6 4 10 -06
15. O. Béja 8 10 2 2 6 4 16 -12
16. AS Gabès 7 10 1 4 5 4 12 -08