Football – Ligue 1 (10e journée) : Résultats des matches de mercredi

Résultats des rencontres de la 10e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputés mercredi :

Mercredi 22 octobre

A Bir Bouregba (à huis clos):

CA Bizertin 0

Stade Tunisien 2 Amadou Dia Ndiaye (17 et 90+1)

A Sousse:

Etoile du Sahel 1 Mohamed Hédi Bouslama (45)

Olympique Béja 2 Islem Chalghoumi (23), Mohamed Hédi Hadouchi (83 sp)

A Zarzis:

ES Zarzis 0

Espérance de Tunis 0

Déjà joués :

Mardi 21 octobre

A Radès:

Club Africain 2 Fabrice Zegué (43 csc), Ali Youssef (72 sp)

US Monastir 1 Aymen Harzi (45 sp)

Dimanche 19 octobre

A la Marsa :

AS Marsa 0

ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Behi (45)

Au Taieb Mhiri:

CS Sfaxien 2 Mohamed Amine Ben Ali (39), Omar Ben Ali (90+2)

AS Soliman 0

Samedi 18 octobre

Au Zouiten:

JS Omrane 2 Haroun Kouki (43), Bilel Touati (50)

JS Kairouan 0

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 1 Wael Salhi (70)

AS Gabès 1 Hosni Guezmir (2)

Cassement Pts J G N D BP BC Dif

1. S.Tunisien 24 10 7 3 0 14 3 +11

2. Club Africain 22 10 7 1 2 14 5 +09

3. Espérance ST 21 10 6 3 1 15 2 +13

4. US Monastir 17 10 4 5 1 10 6 +04

5. ES Zarzis 17 10 5 2 3 12 11 +01

6. CS Sfaxien 16 10 4 4 2 13 7 +06

7. ES Metlaoui 15 10 4 3 3 6 7 -01

8. JS Omrane 14 10 4 2 4 9 10 -01

9. CA Bizertin 12 10 3 3 4 6 7 -01

10. AS Marsa 10 10 3 1 6 10 10 00

11. JS Kairouan 10 10 3 1 6 7 18 -11

12. ES Sahel 9 10 2 3 5 11 12 -01

13. USB Guerdane 8 10 1 5 4 6 9 -03

14. AS Soliman 8 10 2 2 6 4 10 -06

15. O. Béja 8 10 2 2 6 4 16 -12

16. AS Gabès 7 10 1 4 5 4 12 -08