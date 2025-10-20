Sécurité alimentaire : plus de 29 tonnes de produits impropres saisis dans plusieurs régions

Plus de 29 tonnes de produits alimentaires et environ 4 mille litres d’eau impropres à la consommation ou stockés dans des conditions non conformes aux règles ont été saisis récemment dans plusieurs régions du pays par les équipes de contrôle de l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) appuyées par les forces de sécurité et la police municipale.

Selon un communiqué publié lundi sur sa page officielle, l’INSSPA a indiqué qu’à Nabeul, 13,2 tonnes de courge rouge entreposées dans des conditions extrêmement mauvaises ont été saisies. La marchandise a été détruite et un procès-verbal judiciaire a été dressé.

À Ben Arous, les équipes de contrôle ont mené une campagne dans les abattoirs et les grillades et ont saisi 128,3 kg de viandes rouges, merguez, kefta et salami, pour non-respect des règles d’hygiène, ainsi que de 3 117 litres d’eau minérale de différentes marques exposées sur les trottoirs à des températures élevées. Cinq procès-verbaux d’infraction ont été établis et trois avertissements écrits ont été adressés aux contrevenants.

À Fouchana, 42 litres de jus de citron d’origine inconnue et sans étiquetage, 5 kg de fromage râpé non identifié, 90 kg de viande d’agneau, 60 kg de viande blanche, 16 kg de poisson, ainsi que 47 kg de légumes-feuilles et légumineuses ne répondant pas aux normes de sécurité sanitaire ont été saisis.

À Tunis, 10 tonnes d’olives marinées présentant des signes de décomposition (vers, moisissures), 456 boîtes de harissa avariée, 120 kg d’épices (tabel) infestées de charançons, et 420 kg de graines de cresson dont la date de péremption (mai 2025) était dépassée ont été saisies dans les marchés et les entrepôts outre la saisie de 1 512 kg de poissons (rouget et merlan) en état de décomposition et 99,5 kg d’autres produits alimentaires tels que de la sauce tomate, des dattes et du salami et 1 000 litres d’eau de puits destinés à la vente sans autorisation ni analyses sanitaires.

Dans le cadre des préparatifs du Festival de la Grenade de Testour, la direction régionale de l’INSSPA a effectué une campagne de contrôle dans les ateliers de fabrication et de vente de fromages traditionnels. Les inspecteurs ont constaté la présence d’insectes vivants, un stockage dans des conditions non hygiéniques et l’utilisation de récipients plastiques non alimentaires. 600 kg de fromages et 100 kg de smen (beurre clarifié) ont été saisis et détruits, avec établissement de procès-verbaux judiciaires.

Par ailleurs, une campagne de contrôle menée dans les marchés hebdomadaires du gouvernorat de Bizerte a abouti à la saisie et à la destruction de 210 kg de pêches pourries ayant perdu leurs caractéristiques naturelles (couleur et odeur altérées).

À Zaghouan, 20 kg de foie et de merguez avariés ont été saisis dans les grillades situées le long de la route nationale, ainsi que des têtes d’agneaux cuites à l’intérieur d’un entrepôt de charbon et de ferraille ne respectant aucune norme d’hygiène. Des avertissements écrits ont été délivrés et certains commerces manipulant de la viande rouge non estampillée et issue d’abattages clandestins ont été fermés.

À Sidi Bouzid, les équipes de contrôle ont saisi et détruit 260 kg de poissons transportés dans un véhicule non adapté et sans documents attestant de leur salubrité ni de leur provenance.

l’INSSPA a affirmé que ces opérations de contrôle se poursuivront de manière régulière et intensive, soulignant que la protection de la santé du consommateur demeure une priorité absolue, et que toute personne impliquée dans la distribution de produits avariés sera traduite en justice.