Netanyahou : “Nous avons largué 153 tonnes de bombes sur Gaza, la mission n’est pas terminée”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé, lors d’un discours à la Knesset, que la « mission sacrée » d’Israël dans le conflit avec le Hamas n’est pas achevée et que le pays ne « se reposera pas » tant que le mouvement ne sera pas entièrement neutralisé.

Il a également déclaré que l’armée israélienne avait largué « 153 tonnes de bombes » sur la bande de Gaza dimanche, en représailles après la mort de deux soldats. Selon lui, la pression militaire exercée par Israël a permis d’obtenir des avancées dans la libération des otages. Netanyahou a insisté sur la détermination du gouvernement à atteindre tous les objectifs de guerre, affirmant que le Hamas est désormais encerclé et que l’État hébreu contrôle l’ensemble des points de passage de Gaza.

Il a réitéré son engagement à désarmer complètement le mouvement palestinien et à poursuivre, selon ses termes, cette « mission sacrée » jusqu’à son accomplissement total.