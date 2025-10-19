Tunisie : la chirurgie robotique bientôt intégrée au traitement des maladies rénales

Le 25ᵉ Congrès national et international de chirurgie rénale et urologique, qui s’est tenu à Hammamet pendant trois jours, a mis en avant la nécessité d’introduire la chirurgie robotique dans le traitement des maladies du rein et de l’appareil urinaire en Tunisie.

Selon les recommandations formulées à l’issue des travaux, cette technologie représente une avancée majeure pour accroître la précision des interventions et réduire les risques opératoires. Le Dr Sami Berrhouma, président de la Société tunisienne de chirurgie rénale et urologique, a souligné que l’adoption de la robotique médicale constitue une étape clé dans la modernisation du système de santé tunisien.

De son côté, Fadhel Bel Arbi, chargé de communication du congrès, a précisé que l’utilisation du robot chirurgical permettrait de limiter les transferts de patients des régions intérieures vers les hôpitaux de la capitale, tout en garantissant une prise en charge plus sûre et plus efficace. Le congrès a également été l’occasion d’échanger sur les dernières innovations dans les domaines de la transplantation, de la chirurgie mini-invasive et du traitement des affections rénales.