Getafe – Real Madrid : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Le championnat d’Espagne se poursuit ce week-end avec un derby de la capitale : Getafe reçoit le Real Madrid ce dimanche 19 octobre 2025 à 21h00 pour le compte de la 9e journée de Liga. Une affiche toujours disputée entre deux clubs aux ambitions bien différentes mais unis par la même intensité dans ce duel régional.

Un Real Madrid sous pression

Leader ou prétendant au titre selon le classement du moment, le Real Madrid se déplace avec la ferme intention de poursuivre sa série positive et de conserver le rythme imposé par ses concurrents directs, notamment Barcelone et Girona. Les hommes de Carlo Ancelotti misent sur un collectif solide et sur l’efficacité de leurs stars offensives pour faire la différence face à une équipe réputée pour sa rigueur défensive.

Getafe veut frapper un grand coup à domicile

De son côté, Getafe espère profiter de l’avantage du terrain pour créer la surprise. Les joueurs de José Bordalás savent qu’ils devront se montrer solides et disciplinés pour contenir les assauts madrilènes. Chaque point compte dans la lutte pour le maintien, et une victoire face au voisin prestigieux aurait une saveur particulière pour les supporters azulones.

Chaîne TV et diffusion en streaming

Le match Getafe – Real Madrid sera diffusé en direct le dimanche 19 octobre à 21h00 sur beIN Sports 1. Les abonnés pourront également suivre la rencontre en streaming sur la plateforme beIN Connect, accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone.

📅 Date : Dimanche 19 octobre 2025

🕘 Heure : 21h00 (heure de Tunis et de Paris)

🏟️ Lieu : Coliseum Alfonso Pérez (Getafe)

📺 Chaîne : beIN Sports 1

💻 Streaming : beIN Connect