France : découverte du joyau impérial volé de l’impératrice Eugénie à proximité du musée du Louvre

Un fait divers spectaculaire a secoué Paris ce dimanche : le célèbre tigre impérial de l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, a été retrouvé à proximité du musée du Louvre, quelques heures seulement après un vol audacieux survenu dans l’enceinte du musée.

Selon une source proche de l’enquête citée par l’agence France-Presse, le bijou d’une valeur historique inestimable avait disparu dans la matinée avant d’être localisé dans le périmètre du musée grâce à une opération policière rapide.

Ce chef-d’œuvre de l’orfèvrerie impériale, composé de 1 354 diamants et 56 émeraudes, représente l’un des symboles les plus précieux du Second Empire. L’enquête se poursuit afin d’identifier les auteurs de cette tentative de vol, qui a suscité une vive émotion dans le monde de la culture et du patrimoine.