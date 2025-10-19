Exploit tunisien : des ingénieurs se qualifient pour la finale mondiale des robots de combat à Moscou

Un exploit inédit pour l’ingénierie tunisienne ! Une équipe de jeunes ingénieurs tunisiens s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de robots de combat, catégorie 110 kg, qui se tiendra en décembre prochain à Moscou.

Selon la Chambre des ingénieurs tunisiens, il s’agit de la première participation d’un pays arabe et africain à une compétition technologique de ce niveau. Ce succès marque une étape historique pour la Tunisie, qui s’affirme désormais comme un acteur prometteur dans le domaine de la robotique.

Les citoyens sont invités à soutenir cette équipe d’exception en contribuant à sa campagne de financement en ligne, afin d’accompagner ces ingénieurs dans cette aventure mondiale.