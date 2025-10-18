Une femme sur cinq en Tunisie souffre d’ostéoporose silencieuse, selon les dernières statistiques du service du Rhumatologie de l’hôpital universitaire La Rabta, a déclaré samedi matin la chef du service, le Dr Hela Sahli.

En marge d’une journée de sensibilisation au dépistage de l’ostéoporose chez les femmes âgées de 60 ans et plus, organisée par le service, Sahli a indiqué que l’ostéoporose est devenue une maladie très répandue en Tunisie, qu’elle touche davantage les femmes que les hommes et qu’elle ne présente aucun symptôme avant l’apparition de douleurs ou autres.

Au cours de cette journée de sensibilisation, organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’ostéoporose, le 20 octobre, qu’un grand nombre de personnes en Tunisie sont atteintes d’ostéoporose et ne s’en rendent compte qu’après avoir subi une fracture à la suite d’une simple entorse d’un membre, précisant que cette simple entorse ne cause aucune complication chez les personnes en bonne santé.

À cet égard, le docteur a recommandé de mesurer la densité osseuse à l’aide d’un appareil spécialisé et de l’accompagner des analyses de laboratoire nécessaires, en particulier chez les personnes âgées (60 ans et plus) ou chez les personnes plus exposées que d’autres à cette maladie, afin de la détecter à un stade précoce et de suivre un traitement approprié.

les femmes ménopausées sont plus exposées à l’ostéoporose que les autres femmes,a-t-elle précisé. De même, les personnes souffrant de maladies neurologiques ou d’inflammations articulaires ou intestinales, ou celles qui prennent des médicaments contenant des corticoïdes pendant une longue période, sont plus exposées à l’ostéoporose que les autres.

Elle a mis en garde contre la négligence du dépistage précoce de l’ostéoporose, soulignant qu’elle peut entraîner des fractures graves, en particulier au niveau du bassin, et indiquant que 25 % des femmes âgées qui subissent des fractures du bassin dues à l’ostéoporose décèdent dans les six mois suivant leur alitement, selon des études internationales.

