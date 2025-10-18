Liban : Hannibal Kadhafi libéré sous caution de 11 millions de dollars après dix ans de détention

Le pouvoir judiciaire libanais a autorisé, ce vendredi, la libération de Hannibal Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, moyennant une caution colossale de 11 millions de dollars, assortie d’une interdiction de quitter le territoire.

Détenu depuis dix ans sans procès, Hannibal Kadhafi est poursuivi dans le cadre de l’enquête sur la disparition de l’imam Moussa Sadr et de ses deux compagnons lors de leur visite en Libye en août 1978. Son avocat, le Français Laurent Bayon, a dénoncé une décision « inacceptable », estimant qu’il s’agit d’une détention arbitraire et annonçant son intention de contester le montant de la caution.

L’affaire continue de susciter de vives tensions au Liban, notamment au sein de la communauté chiite, qui tient l’ancien régime libyen pour responsable de la disparition du religieux. Plusieurs organisations, dont Human Rights Watch, avaient récemment réclamé la libération immédiate de Hannibal Kadhafi, jugeant sa détention injustifiée.